"Насколько я знаю, Динамо настаивает на том, что все матчи чемпионата они хотят играть в Украине", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Цыганык назвал новую дату начала УПЛ и уточнил информацию о матчах за границей

Напомним, ранее появилась информация, что участники еврокубков могут провести поединок УПЛ за границей, если будут вместе находиться за пределами Украины в этот период.

Динамо, существенно не пострадавшее от ухода иностранцев, будет иметь серьезное преимущество над конкурентами именно на родине – за рубежом соперника могут усилить легионеры, которые не хотят возвращаться в Украину из-за войны.

Динамо впервые проиграло в 2022-м – воспитанник Арсенала на пару с Андриевским оборвали успешную серию Луческу