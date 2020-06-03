Динамо хочет намного больше: скаут Великих озвучил ценник Цыганкова и Тайсона в Италии – 3 клуба переманивают украинцев

Известный скаут Алекс Великих рассказал об интересе клубов Серии А к украинским футболистам.

"Игроки из украинского чемпионата интересуют итальянские клубы, но цены на этих футболистов слишком высоки. Конкретизировать очень сложно, потому что идут переговоры. Могу сказать, что Сампдория, Фиорентина, Рома – активно отслеживают украинских футболистов.

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Цена на топ-футболистов? Очень сложно сказать. Например, Тайсона Рома взяла бы бесплатно, поскольку трансфер они не потянут. Если бы Цыганкова за 14-15 миллионов продали – условный Лацио или Фиорентина взяли бы его. Но цена на Цыганкова не 13-15 миллионов, а гораздо выше", – сказал Великих в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел в УПЛ 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Вынужденная пауза, вызванная COVID-19, снизила стоимость 22-летнего полузащитника на Transfermarkt с 20 до 16 млн евро.

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