Динамо готово попрощаться с Кадаром, – агент

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о возможном трансфере защитника Динамо Тамаша Кадара.

"Когда Кадар только прибыл в Киев, ему было трудно приспособиться, ведь он попал на совершенно другой уровень. Ему пришлось бороться с игроками сборных Украины и Хорватии, попасть в основной состав было непросто.

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Но сейчас он лидер обороны и один из ключевых игроков на поле. Сергей Ребров был очень доволен игрой Кадара, Александр Хацкевич тоже.

То, что Динамо предложило новый контракт, не сюрприз. Кадар сейчас является одним из лучших легионеров в чемпионате Украины. С момента перехода в Динамо уровень игры Кадара значительно вырос и новый контракт тому подтверждение.

Несмотря на то, что контракт долгосрочный, не исключено, что в будущем Кадар переедет в другой европейский чемпионат, Динамо готово отпустить его", – рассказал Варга порталу Nemzetisport.hu.

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