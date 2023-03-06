"Насколько я слышал, года 2 назад Марсель интересовался Бущаном. В прошлом году был интерес от Ноттингем Форест. Они мониторили ситуацию, но до официального предложения дело не дошло. Сейчас зимой Кейлора Наваса в аренду взяли, закрыли позицию вратаря.

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По моей информации, Динамо готово рассмотреть предложения по Бущану. Ну и, наконец, самому Георгию интересно попробовать себя в хорошем европейском чемпионате. 28 лет – расцвет карьеры вратаря. Я считаю, что у Бущана достаточно серьезный уровень, чтобы не "греть скамью запасных" в добротной команде европейского топ-чемпионата", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.

Добавим, что контракт вратаря с Динамо рассчитан до лета 2026 года, а цена по Transfermarkt составляет 10 млн евро. В нынешнем сезоне Бущан сыграл 13 матчей, пропустил 17 голов и 5 раз сохранил ворота "сухими".

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