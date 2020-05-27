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Динамо готово продать Цыганкова – СМИ назвало сумму

20:16 123 Читати українською
Динамо готово продать Цыганкова – СМИ назвало сумму
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо готово расстаться с полузащитником команды Виктором Цыганковым.

Недавно в СМИ появилась информация, что Динамо не отпустит своего игрока в другой клуб за сумму меньше 20 миллионов евро. За лидером киевлян якобы следят клубы Серии А.

Цыганков имеет две проблемы: на лидера Динамо претендует только один клуб

Однако, по информации Динамо Киев Inside, киевский клуб имеет несколько меньшие ожидания от возможного трансфера. "Сегодня любому клубу Цыганкова завернут в подарочную упаковку с бантиком ровно за 15 млн евро. Причины просты: возраст, травмы, зарплата 1,9 млн", – говорится в сообщении ресурса.

К слову, за Динамо Цыганков провел 146 официальных матчей, забил 53 мяча и отдал 45 голевых пасов. В первом же сезоне после ухода Ярмоленко (2017/18) Виктор стал лидером киевлян. Вингер оформил своеобразный дабл-дабл: 17 голов, 14 ассистов. После остановки футбола стоимость динамовца на Трансфермаркт упала с 20 до 16 млн евро.

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