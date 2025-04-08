У Буяльского летом завершается контракт с "бело-синими", однако Динамо не предлагало игроку его продлить, сообщает ТаТоТаке.

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Президент киевского клуба готов отпустить капитана команды за его предыдущие заслуги. Если летом Буяльского попытается подписать зарубежная команда, Динамо будет готово отпустить его бесплатно. Впрочем, киевляне также могут продлить соглашение с футболистом, если Виталий Буяльский не получит хорошего предложения, ведь он является лидером команды на поле и в раздевалке.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 31 матч за Динамо, забил 6 голов и отдал 8 ассистов. Буяльский выступает за первую команду Динамо с 2011 года, в сезоне 2013/14 он играл на правах аренды за ужгородскую Говерлу.

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