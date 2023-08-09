Ранее сообщалось, что Шапаренко может перейти в Атлетико, однако, по информации Пасичника, это не соответствует действительности.

Динамо официально отпустило игрока с опытом выступлений в Европе

Сейчас Николай готовится в составе Динамо к противостоянию с Арисом. Покинуть Киев хавбек может только зимой, с расчетом на успешные выступления в составе сборной Украины в осенних матчах против Италии и Англии. "Бело-синие" планируют начать переговоры с 15 млн евро + процент от следующего трансфера.

В общем, Шапаренко провел за Динамо 146 матчей, в которых отметился 18 голами и 16 ассистами. Transfermarkt оценивает Николая в 8 млн евро.

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