Динамо готово отпустить лидера – киевляне планируют заработать немалую сумму
Бывший работник "Медиа Группа Украина" Дмитрий Пасичник поделился инсайдом о возможности трансфера Николая Шапаренко из Динамо.
Ранее сообщалось, что Шапаренко может перейти в Атлетико, однако, по информации Пасичника, это не соответствует действительности.
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Сейчас Николай готовится в составе Динамо к противостоянию с Арисом. Покинуть Киев хавбек может только зимой, с расчетом на успешные выступления в составе сборной Украины в осенних матчах против Италии и Англии. "Бело-синие" планируют начать переговоры с 15 млн евро + процент от следующего трансфера.
В общем, Шапаренко провел за Динамо 146 матчей, в которых отметился 18 голами и 16 ассистами. Transfermarkt оценивает Николая в 8 млн евро.
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