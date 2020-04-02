Динамо готово обратиться в ФИФА из-за невыплаты денег за Сидклея

Сага с возвращением бразильского легионера киевлян на родину снова набирает обороты.

Бразильский Коринтианс рискует нарваться на серьезные санкции со стороны ФИФА, сообщает издание Gazeta Esportiva.

Динамо недополучит немалую сумму из-за коронавируса – бразильский клуб передумал покупать игрока киевлян

Украинский клуб всерьез обеспокоен поведением "тимау", которые задерживают обещанную выплату за арендованного у киевлян защитника Сидклея. "Бело-синие" готовы обратиться с жалобой в международную фередацию футбола, чтобы заставить бразильский клуб выполнить условия контракта. В частности, Коринтианс в январе согласился заплатить за аренду 26-летнего защитника 600 тысяч евро, однако Динамо до сих пор не получило ни копейки.

В свою очередь в бразильском клубе объяснили, что из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией COVID-19, пытаются подкорректировать свой бюджет, поэтому просят Динамо войти в положение.

Напомним, Сидклей перебрался в киевский клуб из Атлетико Паранаэнсе за 5 млн евро. Защитник провел за украинскую команду лишь 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Зимой 2020-го Динамо отправило игрока в аренду с правом выкупа в Коринтианс.

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