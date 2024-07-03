"Я знаю, что Динамо предлагало президенту Зари Геллеру выбрать Шепелева или Андриевского, а также ко всему этому доплатить определенную сумму за Герреро. Но он сейчас забивает на Копа Америка, и финансовые запросы Геллера не совпадают с возможностями Динамо.

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Президент луганчан понимает, что Герреро может сейчас зажечь на турнире и получить какие-то другие предложения. Продавать его дешевле 4-5 млн в планы Геллера не входит", – поделился Спиваковский в выпуске ТаТоТаке. Ранее сообщалось, что "бело-синие" предлагали Заре Шепелева или Андриевского и 1,5 млн (очевидно, валюты) за Герреро.

Отметим, что Эдуардо в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, оформив 13 голов и 4 ассиста. По данным Transfermarkt, контракт панамца с Зарей рассчитан до лета 2027-го, а цена составляет 1,2 млн евро.

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