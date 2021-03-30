Александрия и Динамо рассчитывают на поддержку болельщиков во время матча 20-го тура УПЛ.

Подопечные Владимира Шарана возобновят чемпионат после международной паузы домашним поединком против текущего лидера первенства. Клуб готовится к присутствию болельщиков на КСК Ника, но пока не начинал продажу билетов.

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"По состоянию на сегодня, 30 марта, матч должен состояться в присутствии зрителей, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашей области. Поэтому продажа билетов на поединок начнется не раньше четверга, 1 апреля", – сообщает пресс-служба Александрии.

К слову, матч 20-го тура чемпионата Украины Александрия – Динамо должен состояться 4 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. В данный момент киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а Александрия расположилась на седьмом месте.

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