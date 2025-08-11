"Из того, что я знаю, Динамо сейчас планирует усиливать методологию в тренерском штабе. Или это будет новый аналитик, или еще какой-то помощник – но кто-то должен быть.

Ребров прокомментировал выступления украинских команд в еврокубках: "Динамо имеет все, чтобы выйти дальше"

То есть ключевая проблема не в персонально Шовковском, а в том, что рядом с ним нет того, кто должен быть", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напоминаем, что Динамо начало сезон УПЛ с минимальной победы над Вересом, а во втором туре команда разгромила Рух со счетом 5:1. В еврокубках ситуация скромнее – во втором раунде киевляне дважды обыграли Хамрун Спартанс по 3:0, а в первом матче следующего этапа минимально уступили Пафосу.

Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов