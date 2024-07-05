Из СК Днепр-1 в Динамо перейдут еще как минимум два футболиста, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

Динамо продолжает разграбление СК Днепр-1 – киевляне нацелились уже на третьего игрока днепрян, Полесье в конкурентах

По информации источника, речь идет о молодых талантах Данииле Хане и Денисе Жданове. Обоим новичкам сейчас по 18 лет.

Хан – центральный хавбек, который в прошлом сезоне в составе юношеского СК Днепр-1 провел 27 матчей. Жданов – правоногий вингер, который в 16 матчах чемпионата забил 5 мячей. Концовку сезона не доиграл из-за травмы.

Напомним, ранее Динамо уже подписало двух представителей днепрян – Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского и ведет переговоры по 18-летнему вингеру Рамику Гаджиеву.

"Четыре зарплаты в Днепре и пять – в Металлисте": вингер СК Днепр-1 рискует в третий раз оказаться у "разбитого корыта"