В скором времени киевляне должны переехать из Лодзи в другой польский город – Краков, утверждает Динамо Киев Inside.

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Представители Динамо завершают переговоры с местной Краковией по аренде ее тренировочного комплекса и клубного стадиона, который вмещает 15 тысяч зрителей. Здесь "бело-синие" хотят проводить не только матчи еврокубков, но и некоторые на внутренней арене. Потенциальный дебют – второй тур УПЛ против СК Днепр-1 (28 августа).

Добавим, что экскурсию для команды Луческу может провести Евгений Коноплянка, который с начала года выступает в составе Краковии.

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