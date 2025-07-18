Полузащитник киевского Динамо Кирилл Пашко может пополнить и без того насыщенную украинцами команду Польши.

Кирилл Пашко в ближайшее время станет игроком гданьской Лехии, сообщает PiotrPotepa.

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По информации источника, 19-летний футболист уже находится в Гданьске и присоединится к польскому клубу на правах аренды.

Напомним, что недавно Максим Дячук также недавно Максим Дячук перешел в гданьскую Лехию на правах аренды, подписав контракт на один сезон.

Стоит отметить, что кроме Дячука, в составе Лехии уже выступают четверо украинских футболистов - Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник. В прошлом сезоне за команду играл и Максим Хлань, который сейчас пытается найти новое место в турецкой Суперлиге.

Lada dzień do Lechii Gdańsk dołączy zawodnik Dynama Kijów Kyrylo Pashko.



19-letni pomocnik jest już w Gdańsku. Pashko przejdzie do Lechii na zasadzie wypożyczenia. pic.twitter.com/geoI2Wcod7 — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) July 18, 2025

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