"Динамо уже готовит документы в Министерство молодежи и спорта по поводу того, чтобы им предоставили возможность подготовиться к весенней части чемпионата в Турции. Есть уже предварительный график этих сборов.

Трансфер Беседина: агент форварда Динамо отреагировал на слухи о контракте с турецким клубом

По моей информации, еще не было встречи президента клуба Игоря Суркиса с Мирчей Луческу. Динамо сейчас опровергает слухи об отставке тренера.

Что касается списка игроков, то, по моей информации, там есть Леднев. У Фехервара есть опция выкупа игрока, но пока он ею пользоваться не будет. С большой долей вероятности Богдан поедет на первый сбор.

Что касается Булецы, то этот вариант не пройдет. Я так понимаю, что по договоренности двух президентов он будет играть в аренде в Заре до конца текущего сезона", – сказал Спиваковский .

Динамо завершило летне-осеннюю часть чемпионата на третьей строчке с 30 зачетными баллами. Отставание от лидера – СК Днепр-1 – составляет 5 пунктов.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи