Динамо готовится к матчу против Металлиста 1925 – Луческу получил усиление из сборной Украины
Тренерский штаб Динамо готовит команду к 7-матчевой марафона.
Динамо провело тренировку в рамках подготовки к матчу 7-го тура УПЛ против Металлиста 1925, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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В обойму "бело-синих" вернулись сборники, которые не стали ждать еще на спарринг против Чехии, среди них: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков. Стоит отметить, что в общей группе уже тренируется Никита Бурда, который из-за травмы уже более года находится вне игры.
Впереди Динамо ожидает 7 матчей за три недели, среди которых уже будут поединки Лиги чемпионов.
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