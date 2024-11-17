Динамо в зимнее трансферное окно хочет усилить сразу три позиции и ищет вингера, нападающего и центрального защитника, рассказал Бурбас на своем YouTube-канале.

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Одним из первых кандидатов на подписание является Андерсон Джордан из Зари. По информации источника, боссы Динамо видят в 25-летнем бразильце серьезный потенциал (уверенная игра на втором этаже, хорошее чувство выбора позиции плюс параметры). Защитник должен заменить Брайана Себальоса, который так и не смог зарекомендовать себя в киевской команде.

Отмечается, что между Динамо и Зарей хорошо налажена коммуникация, поэтому проблем с трансфером возникнуть не должно (в начале сентября луганчане отпустили в команду Шовковского панамского форварда Эдуардо Герреро).

Напомним, Джордан перешел в Зарю из бразильского клуба Вила Нова в июле 2024 года за 400 тысяч евро (ранее выступал за луганчан на правах аренды). В текущем сезоне провел за "черно-белых" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Андерсона в 800 тысяч евро.

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