Динамо готовит трансфер иностранного вингера, – журналист
08:00 - Читати українською
Киевское Динамо планирует еще один трансфер в текущее межсезонье.
Журналист Олег Ящук в своем Instagram поделился инсайдом по усилению Динамо в текущее трансферное окно.
Кендзёру предложили Ростову, – российские СМИ
Отмечается, что игрок выступает на позиции вингера и является иностранцем. Не раскрывается нынешний клуб футболиста и его национальность, но известно, что его зарплата составит 1,2 млн – правда, неизвестно в какой валюте.
Добавим, что недавно сообщалось об интересе киевлян к вингеру Витинью из Атлетико Паранаэнсе, а трансфер может обойтись в 3,8 млн евро.
Динамо разгромило Десну: чемпионский футбол, симпатичный дебют Антюха, невыразительный Шкурин и мощный матч Буяльского
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter