Киевское Динамо планирует еще один трансфер в текущее межсезонье.

Журналист Олег Ящук в своем Instagram поделился инсайдом по усилению Динамо в текущее трансферное окно.

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Отмечается, что игрок выступает на позиции вингера и является иностранцем. Не раскрывается нынешний клуб футболиста и его национальность, но известно, что его зарплата составит 1,2 млн – правда, неизвестно в какой валюте.

Добавим, что недавно сообщалось об интересе киевлян к вингеру Витинью из Атлетико Паранаэнсе, а трансфер может обойтись в 3,8 млн евро.

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