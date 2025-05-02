"В лагерь Динамо приехал иностранный новичок. Насколько мне известно, уже третий день с командой тренируется левоногий вингер Анхель Торрес. Тот самый колумбиец, которого не удалось привезти из Австралии прошлым летом.

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Кратко напомню историю. Год назад футболист был обвинен в изнасиловании и возбуждено уголовное дело. Финальное судебное слушание состоялось месяц назад и оправдало фигуранта.

Таким образом, Торресу вернули паспорт. Вот он беспрепятственно и прибыл в Украину. Здесь уже познакомился с "динамовцами", подписался на клубный аккаунт и нескольких партнеров", – написал журналист Игорь Бурбас в Telegram-канале.

Добавим, что 25-летний колумбиец может достаться киевлянам бесплатно, ведь находится в статусе свободного агента. Но заявлять Торреса уже планируют на следующий сезон, ведь вингер целый год был без игровой практики. Последним клубом колумбийца был Сентрал Кост Маринерс. Игрок является воспитанником Порту, находясь в системе клуба с 2019 по 2021 год.

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