Динамо Киев не оставляет интереса к защитнику Риеки Степану Радельичу. Как сообщает jutarnji.hr, представители украинского клуба планируют поездку в Хорватию, чтобы вживую оценить игру 27-летнего футболиста в матче против Лудогорца.

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Ситуацию прокомментировал спортивный директор хорватского клуба Дарко Райч-Судар: "Запросы по игроку есть, но если трансфер все же состоится, то мы заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно позже. Интерес со стороны Динамо к Радельичу действительно присутствует. Мне звонил их менеджер, но пока сделка не может состояться, та как им сначала нужно продать двух своих игроков, чтобы кого-то купить".

Известно также, что на Радельича претендовало загребское Динамо, готовое выложить 800 тысяч евро. Киевский клуб, по данным источника, рассматривает сумму в 2 миллиона евро, но официальное предложение пока не поступало.

При этом окружение игрока сомневается относительно переезда в Украину из-за войны – это может стать ключевым сдерживающим фактором в переговорах. Радельич выступает за Риеку с 2023 года. Всего он сыграл в 73 матчах, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро. Контракт Радельича с Риекой действует до 2026 года.

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