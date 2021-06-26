Руководство Динамо планирует установить навес над трибунами стадиона имени Лобановского – говорится о секторах, которые расположены рядом с парковой зоной, сообщает ТаТоТаке.

Динамо рассекретило сумму, которая ежегодно требуется на содержание нового газона стадиона имени Лобановского

Кроме этого, киевляне намерены постелить гибридный газон – такой же сейчас на НСК Олимпийский. Аналогичный газон постелен еще на двух тренировочных полях Динамо на клубной базе.

Заметим, пожелания по улучшению инфраструктуры высказал Мирча Луческу сразу после прихода в столичный клуб.

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