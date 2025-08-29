Вингер Фламенго Огундана Шола может присоединиться к киевскому Динамо в последние дни трансферного окна.

Динамо активно работает над поиском левого вингера, а приоритетным вариантом является универсал Фламенго Огундана Шола, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что его основная позиция – левый инвертированный вингер, однако он также может сыграть справа и на острие атаки. В составе молодежки Фламенго Шола выиграл Интерконтинентальный кубок, а его главным достоинством является "экстремальная скорость".

Интересно, что 20-летний нигериец очень популярен в соцсетях – в Instagram на него подписано около 190 тысяч пользователей. Для сравнения, на официальный аккаунт Динамо подписаны 380 тысяч.

Добавим, что Шола в текущем сезоне отметился 4 голами и 3 ассистами в 29 матчах в бразильских турнирах U-20.

