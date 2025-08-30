Киевское Динамо не смогло сотворить сенсацию и пробиться в основной раунд Лиги Европы. В ответном матче украинцы пытались отыграться после поражения в Сербии, но решающий гол Герреро на ранней стадии поединка (1:0) хотя и дал надежду, и этого оказалось мало для преодоления барьера квалификации.

Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко случился курьезный момент

Таким образом, Динамо не попало в групповой этап Лиги Европы, а израильский Маккаби Тель-Авив, который добыл путевку, продолжит борьбу среди команд основного раунда. Украинский клуб, несмотря на все усилия, не смог реализовать свои моменты и продолжит евросезон в Лиге конференций. Подробнее о и другое смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

