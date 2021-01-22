В лагере киевского клуба считают, что КДК УАФ не соблюдает принципов свободы слова.

КДК УАФ принял решение оштрафовать президента Динамо на 50 тыяч грн, с чем в лагере киевского клуба абсолютно не согласны.

КДК УАФ оштрафовал Суркиса на 50 тысяч грн за высказывания во время интервью

"Это решение было вынесено по делу о высказываниях Игоря Суркиса во время интервью, опубликованного в августе 2020 года, в частности относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи чемпионата Украины.

Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечения к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК Динамо обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью.

После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при принятии этого решения, Динамо направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ", – говорится в заявлении на официальном сайте киевлян.

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