Хавбек Динамо Николай Шапаренко не скрывал эмоций после досрочного триумфа в УПЛ, который гарантировала победа над Ингульцом (5:0).

"Долго к этому шли. Много работы, много нервов отдали. Все, кто в нас не верил, теперь стали нашими фанатами.

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И хочется только сказать спасибо тренерскому штабу и болельщикам, которые нас поддерживали в этом сезоне. Но впереди еще Кубок. Мы голодны к победам – незачем расслабляться", – признался Шапаренко в комментарии Football Hub.

Кроме досрочного чемпионства и победы в Суперкубке Украины, "бело-синие" еще могут торжествовать в Кубке. Финал сезона 2020/21 состоится 13 мая, киевляне встретятся с Зарей.

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