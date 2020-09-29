Игра за 15 миллионов евро минимум. Киевлянам нужно защитить выездную победу 2:1. Где смотреть матч Динамо – Гент онлайн? Встреча транслирует канал "Футбол 1". Уже в 21:15 там же начнется студия "Ночь Лиги чемпионов". Матч и онлайн-трансляция Динамо – Гент на "Футбол 24" стартовал в 22:00. Бельгийцы после поражения от команды Луческу уступили и в родном чемпионате, хотя по моментам наиграли на вполне себе уверенную победу. Динамо сокрушило Минай в большинстве и впервые за более чем 2 года возглавило чемпионат Украины. А вот Гент все еще выглядит очень натужно. "Буйволы" рискуют потерять Яремчука, который на отчетный поединок даже не поехал. Нет в заявке команды Де Декера и удаленного в первой игре Безуса.

Динамо – Гент: анонс и прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Жерсон, Буяльский, Де Пена – Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Вербич, Соль

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи (к), Фортуна – Овусу, Дорш – Букари, Кляйндинст, Ньянгбо – Депуатр

Запасные: Коосеманс, Ботака, Мохаммади, Самуаз, Марре, Кумс, Годо