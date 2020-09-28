Динамо Киев принимает Гент в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Гент на "Футбол 24" стартует 29 сентября в 22:00. Поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК Олимпийский – команде Мирчи Луческу осталось сделать последний шаг к групповому турниру, в котором киевляне не играли с 2016 года. Как известно, первый матч в Бельгии завершился победой Динамо со счетом 2:1 – за "бело-синих" забивали Владислав Супряга и Карлос Де Пена.

Динамо – Гент: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Где смотреть матч Динамо Киев – Гент онлайн

С этой стадии поединки Лиги чемпионов показывает официальный транслятор, который приобрел права на основную стадию соревнований. В прямой трансляции матч Динамо – Гент смотреть онлайн можно на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv. Перед игрой там же в 21:15 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 23:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что в поединке на НСК Олимпийский точно не сыграет украинский хавбек Гента Роман Безус, который в первом матче получил красную карточку.

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