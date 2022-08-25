Динамо уже может не волноваться по поводу своего места на жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

Вчерашние результаты матчей Лиги чемпионов гарантировали киевлянам место в первой корзине ЛЕ.

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Для этого Динамо нужен был проход Рейнджерс или Динамо Загреб в групповой этап ЛЧ. Обе команды справились с задачей, поэтому подопечные Луческу будут сеяными наивысше во втором еврокубке. Это позволит точно избежать столкновения с МЮ, Арсеналом, Ромой, Лацио и другими опасными соперниками.

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2022/23 состоится в пятницу, 26 августа, в Стамбуле. Начало – в 15:00 по киевскому времени. Сегодня состоятся заключительные матчи квалификации, среди которых и АЕК Ларнака – СК Днепр-1. Если днепряне отыграют домашние 1:2, то также будут играть в группе ЛЕ, а неудача будет означать спуск в Лигу конференций.

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