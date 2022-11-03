Динамо Киев принимает Фенербахче на номинально домашней арене в 6 туре Лиги Европы. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Последний шанс команды Луческу победить на групповом этапе Лиги Европы 2022/23. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартует в 22:00. Киевляне добыли лишь 1 балл за предыдущие 5 туров, поэтому вылетели из еврокубков и бьются только за честь. Стамбульцы заочно соревнуются с Ренном, который принимает АЕК, за 1 место. Где смотреть матч Динамо – Фенербахче онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый, где после финального свистка студия с экспертами подытожит перипетии встречи.

Динамо – Фенербахче: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Отмечаем возвращение в стартовый состав Георгия Бущана, из-за травмы пропустившего 10 матчей. Последний раз голкипер сборной Украины играл еще... против Фенербахче в ЛЕ. Ванат сегодня выходит на левом фланге атаки. Гармаш, Кабаев и Караваев возвращаются на скамейку запасных.

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Попов,Вивчаренко – Сидорчук (к), Шепелев – Цыганков, Буяльский, Ванат – Беседин