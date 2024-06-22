"В команде немало действительно хороших футболистов. Бразилец Салданья – настоящая звезда Северина, кореец Гох. Есть ветеран Натхо, вратарь Йованович. Есть шесть-семь футболистов, которые играют вместе минимум год и являются лидерами команды.

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Мы работали вместе со Станоевичем. Он – тренер, который прежде всего стремится к дисциплине. С ним команда пропускает мало мячей. Станоевичу будет немного легче, чем было мне год назад, потому что не нужно очень менять состав, костяк команды сформирован. В целом он имеет молодую команду. Салданьи – 25 лет, Северино – 23, Гоху – 22. Большинство футболистов такого возраста.

Какой футбол мы увидим в матчах Партизан – Динамо? Думаю, это будет осторожный футбол с минимумом моментов. Динамо – также дисциплинированная команда. Молодые футболисты, которым всегда готовы помочь опытные Ярмоленко и Шапаренко. Очень хороший вратарь Бущан. Команда играет жестко, но в хорошем смысле жестко, в такой себе крепкий мужской футбол. Тренера Шовковского знаю, он стремится к настоящему динамовскому футболу, придерживаясь традиций. Динамо всегда есть Динамо, несмотря на ситуацию в стране", – сказал Дуляй в интервью для Sport-exspress.ua.

Напомним, что Игорь много лет выступал за Шахтер, а в прошлом сезоне возглавлял Партизан. Первый матч между Динамо и прошлым клубом Дуляя состоится 23 июля.

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