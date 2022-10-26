"Мы много путешествуем, у нас нет возможности нормально тренироваться, мы не проводим матчи дома, со своими зрителями. Все это очень непросто. Но завтра у нас очередной поединок, и я надеюсь, мои игроки будут выглядеть хорошо.

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Относительно АЕКа, это хорошая команда, построенная на иностранных футболистах, у которых есть большой опыт, ведь они играли в лучших европейских лигах – в Испании, Англии, Португалии и т. д., а также на нескольких кипрских игроках. Я смотрел прошлый матч, они выглядят хорошо. Также у команды очень хорошая физическая форма и вообще они играют в хороший футбол, имеют большие возможности для роста.

Ожидаю трудный матч, ведь соперник находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме того, у них просто фантастический стадион, отличный газон. Они тренируются один или два раза в день, находятся со своими семьями в прекрасной стране. Мы должны проявить в завтрашней игре огромное желание, ведь эта победа для нас очень важна. Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся", – цитирует слова Луческу с предматчевой пресс-конференции официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок с АЕКом состоится в четверг, 27 октября, в 19:45.

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