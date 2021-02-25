Габонский нападающий Хатайспора дал заднюю в переговорах с Краснодаром, хотя переход был практически завершен.

Аарон Бупендза отказался от перехода в Краснодар несмотря на то, что оба клуба согласовали трансфер нападающего. Однако россияне не готовы выполнить условия габонца, который уже заявил руководству Хатайспора, что не перейдет в Краснодар. Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгун в Twitter.

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В то же время отмечается, что клубы еще могут вернуться к переговорам. Бупендзой интересуется и киевское Динамо, а Игорь Суркис якобы должен был вылететь в Турцию для непосредственного участия в переговорах. Хатайспор хочет получить за форварда 10 млн евро.

К слову, в текущем сезоне 24-летний габонец забил 18 голов в 23-х матчах турецкой Суперлиги. Его контракт с Хатайспором действует до 30 июня 2022-го.

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