Динамо дозаявило зимнего новичка на вторую половину сезона

Киевское Динамо внесло Бенито в заявку команды на вторую половину сезона УПЛ 2019/20.

Бенито попал в заявку Динамо на вторую часть сезона 2019/20, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Нигериец получил 77-й номер и попал в список Б. Добавим, что в заявке Динамо на УПЛ нет другого новичка – Ибрагима Каргбо. В ходе текущего сезона форвард уже был заигран за два клуба и, согласно правилам ФИФА, не имеет права выступать за третий клуб до конца сезона.

К слову, Динамо начнет вторую половину сезона матчем против Ворсклы, игра запланирована на 22 февраля, начало в 17:00.

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