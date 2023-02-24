Главный тренер киевлян Мирча Луческу рассчитывает на 3 молодых футболистов команды во второй части сезона 2022/23.

Зимний заявочный период в УПЛ завершится 1 марта. 24 февраля "бело-синие" по списку Б (игроки до 21 года), дозаявили сразу трех футболистов, информирует сайт клуба .

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Это защитники Владислав Еременко и Максим Дячук, а также вингер Назар Волошин. Последний первую часть текущего сезона успешно провел за Кривбасс (13 матчей и 4 гола) на правах аренды. Дячук должен был выступать за Александрию до лета 2024 года, но Динамо досрочно вернуло его.

А вот Еременко, самый молодой из тройки, текущую кампанию проводил в молодежной команде "бело-синих".