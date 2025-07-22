Динамо добавило в заявку на еврокубки Вячеслава Суркиса, Владислава Захарченко и Матвея Пономаренко.

Динамо внесло изменения в заявку на Лигу чемпионов накануне старта во втором квалификационном раунде. Как сообщает официальный сайт УЕФА, в список B киевского клуба были добавлены трое молодых футболистов.

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В еврокубках смогут сыграть вратарь Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко и нападающий Матвей Пономаренко. Все трое ранее выступали за молодежную команду Динамо, но теперь получили шанс проявить себя на более высоком уровне.

Первый матч противостояния Хамрун – Динамо состоится 22 июля в 20:00 по киевскому времени на стадионе Hibernians Ground в мальтийском городе Паола. Ответный матч пройдет 29 июля в польском Люблине.

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