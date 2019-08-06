Динамо дозаявило сразу 12 игроков на УПЛ 2019/20

Киевский гранд значительно расширил свою заявку на чемпионат Украины.

Динамо добавило в список сразу 12 игроков, сообщает официальный сайт УПЛ.

Заявка Динамо на матч Лиги чемпионов против Брюгге – Родригес в составе, звездная молодежь остается в Киеве

Вратарь: Алексей Слуцкий (2002)

Защитники: Алан Аусси (2001), Денис Кузык (2002), Даниэль Голоколосов (2002), Игорь Гук (2002), Даниил Шелест (2001)

Полузащитники: Владислав Велетень (2002), Дмитрий Ефименко (2001), Никита Исадченко (2002), Джозеф Окоро (2001), Евгений Рязанцев (2002)

Нападающий: Владимир Здырко (2002)

Динамо подписало нигерийца – агентом игрока является Селюк

Новые имена – это молодые исполнители, которые будут защищать цвета Динамо в чемпионате дублеров, однако благодаря заявке в основном составе они получат шанс на выступления в украинской Премьер-лиге.