Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Защитник Динамо Карлос Самбрано дозаявлен на сезон УПЛ 2019/20.

Динамо внесло в заявку клуба на чемпионат Украины 2019/20 перуанского защитника Карлоса Самбрано, сообщает официальный сайт УПЛ.

Самбрано может покинуть Динамо – защитник имеет три предложения из Европы

Ранее сообщалось, что Самбарно заинтересовал клубы из Франции, Португалии и Германии. Кроме того, защитником интересовались турецкие гранды – Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ.

Напомним, перуанец перешел в Динамо в январе 2018 года свободным агентом после ухода из Рубина, но не провел за киевскую команду ни одного матча. Сезон 2018/19 Самбрано провел в Базеле, сыграв лишь 10 матчей из-за травм.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи