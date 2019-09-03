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Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

10:07 27 Читати українською
Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано дозаявлен на сезон УПЛ 2019/20.

Динамо внесло в заявку клуба на чемпионат Украины 2019/20 перуанского защитника Карлоса Самбрано, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Ранее сообщалось, что Самбарно заинтересовал клубы из Франции, Португалии и Германии. Кроме того, защитником интересовались турецкие гранды – Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ.

Напомним, перуанец перешел в Динамо в январе 2018 года свободным агентом после ухода из Рубина, но не провел за киевскую команду ни одного матча. Сезон 2018/19 Самбрано провел в Базеле, сыграв лишь 10 матчей из-за травм.

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УПЛ Карлос Самбрано Карлос Самбрано Динамо Киев Динамо Киев
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