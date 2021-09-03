Динамо дозаявило на УПЛ неожиданного новичка
14:43 - Читати українською
Динамо продолжило расширение состава перед закрытием трансферного окна.
В заявке киевлян на официальном сайте УПЛ появился 18-летний полузащитник Мехди Эль Хамишли.
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Динамо никаких объявлений о трансфере пока не делало. Марокканец заявлен по списку Б и, очевидно, пока будет выступать за молодежную команду.
Напомним, ранее киевский клуб подписал бразильца Витинью, который получил 22 номер.
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