В заявке киевлян на официальном сайте УПЛ появился 18-летний полузащитник Мехди Эль Хамишли.

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Динамо никаких объявлений о трансфере пока не делало. Марокканец заявлен по списку Б и, очевидно, пока будет выступать за молодежную команду.

Напомним, ранее киевский клуб подписал бразильца Витинью, который получил 22 номер.

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