Четыре молодых игрока Динамо из списка B попали в заявку команды на матчи против Маккаби в плей-офф квалификации ЛЕ.

Тарас Михавко с партнерами по команде / фото: ФК Динамо

В официальную заявку “бело-синих” попали сразу несколько молодых игроков, сообщает Динамо Киев от Шурика со ссылкой на данные УЕФА.

"Нас ждут два очень тяжелых матча": Пихаленок считает, что Динамо оправилось после ЛЧ и стремится забить Маккаби Тель-Авив

В первую очередь речь идет о центрбеке Тарасе Михавко, который является одним из лидеров обороны команды. Также киевляне дозаявили нападающего Матвея Пономаренко, защитника Владислава Захарченко и молодого вратаря – Вячеслава Суркиса.

Напомним, что первая игра между Динамо и Маккаби состоится уже сегодня, 21 августа. Ответный матч пройдет 28 августа.

Маккаби Тель-Авив – Динамо: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы