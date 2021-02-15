"Бело-синие" окончательно определились со списком игроков, на которых будут делать ставку во втором по силе евротурнире.

Киевское Динамо сделало несколько изменений в заявке на матчи Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. В частности, по списку B (игроки до 21 года) были добавлены Даниил Скорко, Викентий Волошин, Владислав Ванат и Кирилл Попов. Вместо этого из списка исчезли Клейтон (травмировался) и Георгий Цитаишвили (ушел в аренду).

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Полностью заявка В выглядит следующим образом:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Даниил Скорко, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко.

Полузащитники: Викентий Волошин.

Нападающие: Владислав Ванат, Кирилл Попов.

Напомним, уже в четверг, 18 февраля, Динамо стартует в 1/16 Лиги Европы домашним матчем против бельгийского Брюгге. Начало встречи в 19:55.

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