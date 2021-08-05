Сегодня киевляне добавили атакующего полузащитника Самбу Диалло в заявку на УПЛ по списку Б.

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Ранее появилась информация, что сенегалец подписал 3-летний контракт с Динамо, хотя официального подтверждения от клуба не было. Киевляне еще осенью брали на просмотр талантливого хавбека, но тогда он не смог убедить. Теперь Диалло полноценно присоединился к Динамо и даже стал самым молодым легионером в составе киевлян (родился 5 января 2003 года).

Добавим, что Диалло воспитывался в академии Дакара, а также имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20. Основные позиции Самбы – атакующий полузащитник и вингер.

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