Стало известно об изменениях в официальной заявке "бело-синих" на сезон 2025/26.

Киевское Динамо дозаявило еще 11 футболистов на текущую кампанию украинской Премьер-лиги. Игроки попали в состав команды по списку Б, сообщает официальный сайт УПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины теперь могут сыграть защитники Альберт Штихаренко, Никита Царичанский, Дмитрий Соломченко, Матвей Сорочинский и Дмитрий Панимаш. В полузащите киевляне дозаявили Даниила Ермака и Назара Гурина. В нападении "бело-синим" могут помочь Ярослав Буравцов, Виталий Лобко, Даниил Юрченко и Владимир Квиквиния.

Сейчас Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 9 очков после трех туров. В своем следующем матче чемпионата киевляне сыграют против Полесья. Матч состоится 31 августа, начало встречи – в 15:30 по Киеву.

