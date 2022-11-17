"Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что Ингулец очень хорошо играет. Нравится, что они не бьют мяч вперед, имеют комбинации, очень активный центр. В общем, игра по счету.

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Сегодня не было скользко. Здесь всегда был идеальный газон, даже когда падает снег. Когда мы играли в Юношеской лиге УЕФА с Баварией, то целый второй тайм падал снег, и поле было безупречным.

Я много выбегал за штрафную, было что финтом убирал. Это не для того. чтобы согреться. Так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто. Немного креатива подкинул.

Утром над Киевом снова летели ракеты. Но в команде не было разговоров, что возможно матча не будет или перенесут. Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет", – цитирует Нещерета Динамомания.

Напомним, после победы над Ингульцем Динамо набрало 23 очка и находится на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Столько же баллов у Зари и Александрии, однако у команды Юрия Гуры есть игра в запасе.

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