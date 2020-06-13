Динамо должно Заре деньги за Караваева

Бывший гендиректор Зари Сергей Рафаилов заявил, что клуб ждет денег от Динамо за трансфер Александра Караваева, который перебрался в Киев прошлым летом.

Напомним, недавно Заря получила деньги от бразильского Крузейро деньги за трансфер Виллиана Гомеса. Это позволило клубу частично погасить задолженность по зарплате. Говорят, что Заря вообще может прекратить существование в случае невыхода в групповой этап еврокубков в следующем сезоне.

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Как выяснилось, луганчане еще ожидают поступления денег от Динамо за трансфер Александра Караваева, который подписал контракт с киевлянами летом 2019-го. Об этом рассказал бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов.

"Читал, что Заре поступили деньги от Крузейро. Это же не вся сумма, бразильцы должны еще заплатить. Еще Динамо должно деньги за Караваева дать. Поэтому в Заре вроде бы все не так страшно. Хотя, у нас были случаи, что исчезали и финалисты Лиги Европы", – рассказал Рафаилов в эфире программы Yellow на телеканале" Футбол 1 ".

По неофициальной информации, трансфер Караваева обошелся Динамо в 1,5 млн долларов. Также частью сделки стал Богдан Михайличенко, права на которого передали Заре.

К слову, именно сегодня Заря и Динамо проведут матч 26-го тура УПЛ. Игра пройдет в Запорожье и начнется в 17:00.

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