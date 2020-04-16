Динамо должно Виллем ІІ деньги за Соля – киевляне в списке должников вместе с Барселоной

Нидерландский Виллем ІІ рассчитывает получить от Динамо полную сумму за трансфер нападающего Франа Соля.

Киевский клуб еще не оплатил третью часть за 28-летнего испанца, информирует Brabants Dagblad.

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Остановка чемпионата Нидерландов серьезно ударила по финансовому положению Виллем II. Теперь "трехцветные" пытаются сохранить своих спонсоров и как можно быстрее получить деньги от "должников". Варианты есть – мексиканский Аукас и Барселона должны долю платежей солидарности за Диего Паласиоса и Фрэнки де Йонга соответственно. Динамо также обязано перечислить последний транш из 3,5 млн евро за Соля.

К слову, испанец провел 14 матчей в составе "бело-синих" в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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