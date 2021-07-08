Динамо договорилось с УПЛ о переносе матча 1-го тура чемпионата, – источник
12:41 - Читати українською
Киевское Динамо начнет чемпионат Украины позже других команд.
Динамо начнет сезон 31 июля матчем 2-го тура с Вересом, утверждает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
Олимпик прекратит существование, Минай вернется в УПЛ – об этом сообщают сразу 2 источника
Отмечается, что киевляне договорились с руководством Премьер-лиги о переносе матча 1-го тура чемпионата. Новая дата поединка пока неизвестна.
Добавим, что согласно календарю Динамо должно было начинать УПЛ матчем с Олимпиком, однако дончан в первенстве может заменить Минай – об этом сообщают сразу несколько источников.
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