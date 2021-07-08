Динамо начнет сезон 31 июля матчем 2-го тура с Вересом, утверждает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Олимпик прекратит существование, Минай вернется в УПЛ – об этом сообщают сразу 2 источника

Отмечается, что киевляне договорились с руководством Премьер-лиги о переносе матча 1-го тура чемпионата. Новая дата поединка пока неизвестна.

Добавим, что согласно календарю Динамо должно было начинать УПЛ матчем с Олимпиком, однако дончан в первенстве может заменить Минай – об этом сообщают сразу несколько источников.

Динамо завершило первый сбор эффектным камбэком против Люцерна – потенциальные новички в огне