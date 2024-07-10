Очередным соперником Динамо на летних сборах станет Мамелоди Сандаунз, сообщает официальный сайт киевлян.

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Клуб является рекордсменом ЮАР по количеству чемпионских званий с момента образования местной Премьер-лиги в 1996 году (14). Мамелоди Сандаунз является действующим чемпионом страны, а также участником клубного чемпионата мира. В 2016 году Мамелоди Сандаунз стал победителем Лиги чемпионов КАФ.

К слову, поединок между Динамо и Мамелоди Сандаунз состоится 17-го июля, начало в 18:00 по киевскому времени.

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