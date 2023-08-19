Верес на своей странице в Facebook сообщил, что игра 5-го тура УПЛ против Динамо была перенесена на неопределенный срок.

Динамо получило соперника в решающем раунде квалификации Лиги конференций – предыдущая встреча завершилась 6:0

Но это не единственная игра, которую киевляне перенесли. На сайте УПЛ также нет даты поединка 6-го тура Динамо против Зари (была назначена на 2 сентября, через день после ответного мата с Бешикташем).

Напомним, что из-за переноса матчей в прошлом сезоне вспыхнул не один скандал – тогда Шахтер ради лучшей подготовки договаривался с другими клубами о проведении поединков в другие даты.

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