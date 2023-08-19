Динамо договорилось о переносе двух матчей УПЛ из-за еврокубков
Киевский клуб продолжает практику переноса матчей чемпионата Украины ради подготовки к поединкам в еврокубках.
Верес на своей странице в Facebook сообщил, что игра 5-го тура УПЛ против Динамо была перенесена на неопределенный срок.
Динамо получило соперника в решающем раунде квалификации Лиги конференций – предыдущая встреча завершилась 6:0
Но это не единственная игра, которую киевляне перенесли. На сайте УПЛ также нет даты поединка 6-го тура Динамо против Зари (была назначена на 2 сентября, через день после ответного мата с Бешикташем).
Напомним, что из-за переноса матчей в прошлом сезоне вспыхнул не один скандал – тогда Шахтер ради лучшей подготовки договаривался с другими клубами о проведении поединков в другие даты.
Динамо взяло реванш у Ариса и прошло дальше в ЛК – Сидорчук и Андриевский создали красоту, Бущан выиграл серию пенальти