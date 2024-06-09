"Бело-синие" уже до конца месяца оформят трансфер долгожданного легионера.

Колумбийский защитник Брайан Себальос в шаге от перехода в Динамо, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, киевляне достигли договоренности по трансферу 23-летнего игрока не только с Форталезой, которой принадлежит оборонец, но и с самим футболистом – ранее он сомневался из-за вопросов безопасности.

Отмечается, что Брайан 21 июня пройдет в Киеве медицинский осмотр, после чего и будет подписан контракт.

Напомним, соглашение Себальоса с бразильцами действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.

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