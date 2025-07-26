УПЛ начнется 1 августа. Динамо в первом туре чемпионата Украины сыграет против Вереса. Александр Шовковский перед стартом турнира решил доукомплектовать свою команду.

Защитник, которым интересовались Динамо и Александрия, выбрал новый клуб

Как сообщает пресс-служба УПЛ, в заявку Динамо были добавлены вратарь Дмитрий Пожар, защитники Назар Иваськив и Даниил Огородник, полузащитники Марьян Лесковец, Арсений Федоренко, Мирослав Романюк и нападающие Всеволод Чалый и Максим Гродзинский.

Стоит заметить, что все восемь игроков находились в системе Динамо и выступали за молодежную или резервную команды.

Встреча Вереса и Динамо запланирована на субботу, 2 августа. Начало матча в 15:30 по киевскому времени.

Чемпионат Украины официально начался – результат стартового матча Второй лиги